На прошлой неделе число новых случаев коронавируса в Эстонии выросло впервые с марта

С 28 июня по 4 июля было выявлено 224 новых случаев заражения - на 37% больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 163 человек.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость снизилась с 35 до 29 случаев на 100 000 населения. Показатель остается ниже отметки в 50 случаев во всех уездах, кроме Раплаского, где он составляет около 70 случаев.