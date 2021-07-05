На прошлой неделе число новых случаев коронавируса в Эстонии выросло впервые с марта
Число новых случаев заражения коронавирусом, которое последовательно снижалось с середины марта, на прошлой неделе выросло в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
Число новых случаев заражения коронавирусом, которое последовательно снижалось с середины марта, на прошлой неделе выросло в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
С 28 июня по 4 июля было выявлено 224 новых случаев заражения - на 37% больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 163 человек.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость снизилась с 35 до 29 случаев на 100 000 населения. Показатель остается ниже отметки в 50 случаев во всех уездах, кроме Раплаского, где он составляет около 70 случаев.
Распространение коронавируса в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта - 10 604 новых случая за неделю, после чего начало снижаться. Тренд к снижению заболеваемости сохранялся четырнадцать недель подряд.