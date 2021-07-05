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Швейцарская авиакомпания обещает увеличить число отправлений между Таллинном и Цюрихом

Самолет. ФОТО: DENIS BALIBOUSE

Крупнейшая швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines с прошлой пятницы начала осуществлять прямые рейсы между Таллинном и Цюрихом, пишет Rus.ERR.

Поначалу полеты будут осуществляться дважды в неделю - по пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба Таллиннского аэропорта.

"До сих пор Цюрих был неиспользованным потенциалом – интерес жителей Эстонии к полетам в Швейцарию был высок, а возможностей для этого не хватало. Полученная обратная связь от пассажиров относительно новой линии весьма позитивная, интерес высок, и в подтверждение этого с середины июля авиакомпания добавит в график еще одно еженедельное отправление – по четвергам, и начиная с августа – по вторникам", – сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

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