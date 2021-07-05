Швейцарская авиакомпания обещает увеличить число отправлений между Таллинном и Цюрихом

"До сих пор Цюрих был неиспользованным потенциалом – интерес жителей Эстонии к полетам в Швейцарию был высок, а возможностей для этого не хватало. Полученная обратная связь от пассажиров относительно новой линии весьма позитивная, интерес высок, и в подтверждение этого с середины июля авиакомпания добавит в график еще одно еженедельное отправление – по четвергам, и начиная с августа – по вторникам", – сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.