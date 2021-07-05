Едва не утонувший в канале Анне 38-летний мужчина скончался в больнице

Прибывшие за пять-шесть минут на место происшествия спасатели в 20:51 обнаружили в воде утопленника и тут же принялись его откачивать. Скорая помощь отвезла пострадавшего в больницу, где, к сожалению, он скончался. Согласно первоначальным данным, до купания 38-летний мужчина вместе с друзьями употреблял крепкий алкоголь.

Спасатели предупреждают, что вода и алкоголь несовместимы. У пьяного человека притупляется чувство опасности и теряется координация, поэтому трагические последствия неизбежны. В связи с этим особенно важно, чтобы находившиеся поблизости люди или друзья были внимательными и не позволяли пьяному человеку идти в воду.