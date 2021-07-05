Едва не утонувший в канале Анне 38-летний мужчина скончался в больнице
Вчера, 4 июля, в 20:40 центр тревоги получил сообщение, что в Тарту пропал мужчина, который пошел купаться в канале Анне. Последний раз его видели семь минут назад.
Вчера, 4 июля, в 20:40 центр тревоги получил сообщение, что в Тарту пропал мужчина, который пошел купаться в канале Анне. Последний раз его видели семь минут назад.
Прибывшие за пять-шесть минут на место происшествия спасатели в 20:51 обнаружили в воде утопленника и тут же принялись его откачивать. Скорая помощь отвезла пострадавшего в больницу, где, к сожалению, он скончался. Согласно первоначальным данным, до купания 38-летний мужчина вместе с друзьями употреблял крепкий алкоголь.
Спасатели предупреждают, что вода и алкоголь несовместимы. У пьяного человека притупляется чувство опасности и теряется координация, поэтому трагические последствия неизбежны. В связи с этим особенно важно, чтобы находившиеся поблизости люди или друзья были внимательными и не позволяли пьяному человеку идти в воду.