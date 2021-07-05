В Тарту откачали утопленника

По данным Спасательного департамента, человек проводил время вместе со своими друзьями у канала Анне, компания употребляла алкоголь. В один момент мужчина пошел купаться, но выбраться самостоятельно из воды уже не смог. Вызвали спасателей, которые вытащили его из воды и принялись откачивать. На место происшествия приехала и скорая помощь, которая доставила пострадавшего в больницу.