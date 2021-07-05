Число предложений о работе продолжает быстро расти

Число предлагаемых вакансий наконец превысило докризисный уровень и в секторе туризма, где работодатели опубликовали в три раза больше объявлений о работе, чем за это же время в прошлом году.

В июне самый быстрый рост спроса на рабочую силу наблюдался в сферах маркетинга, механики и техники, где работодатели опубликовали соответственно на 87 % и 70 % больше предложений о работе, чем за этот же период два года назад.

Кроме того, по сравнению с тем же периодом 2019 года значительно возрос спрос на рабочую силу в сферах общественного питания (+60 %), финансов и банковского дела (+59 %), строительства и недвижимости (+56 %), промышленности и производства (+44 %).

Число предлагаемых вакансий наконец превысило уровень 2019 года и в секторе туризма (в т. ч. в гостиничном бизнесе), увеличившись по сравнению с 2019 годом на 45 %. Из-за низкой сравнительной базы количество предложений работы в секторе туризма, опубликованных в июне нынешнего года, в три раза превысило количество предложений в этот же период прошлого года.

По группам должностей больше всего спрос вырос на специалистов и квалифицированных рабочих, которых сложнее всего найти и на эстонском рынке труда.

«Возможности выбора у соискателей работы из месяца в месяц улучшались, и, хотя конкуренция за вакансию по сравнению с прошлым годом снизилась, она по-прежнему превышает уровень 2019 года, поскольку людей, активно ищущих работу, на рынке труда больше», – прокомментировал ситуацию на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что самая большая конкуренция по-прежнему наблюдается на должности в сферах обслуживания и торговли, а также на места подсобных рабочих, где бывают конкурсы с участием более полтысячи кандидатов.