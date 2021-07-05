Немецкий художник изобразил главные события Евро-2020 на туалетной бумаге

Сначала Себастиан Клюр запечатлел самые яркие моменты группового этапа, а затем нарисовал главные события 1/8 и 1/4 финалов, передает RUS TVNET .

Тем временем, Евро-2020 добрался до полуфинальной стадии. В первой 1/2 финала на стадионе "Уэмбли" в Лондоне сыграют Италия и Испания. В другом полуфинале там же сыграют сборные Англии и Дании. Матчи пройдут 6 и 7 июля.