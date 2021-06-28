В Эстонии скончался 35-летний мужчина с коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 15 человек. Из них 12 новых случаев имели место в Таллинне.

На Сааремаа и в Ида-Вирумаа прибавилось по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае двух положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 29,5 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

За сутки в больницах открыли две истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 20 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 61 год, из них 13 человек (65%) старше 60 лет. Один больной скончался - 35-летний мужчина.

В течение дня была введена 5531 доза вакцины, всего было вакцинировано 567 332 человека и 463 069 человек завершили курс вакцинации.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).