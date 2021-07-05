Пассажиропоток Tallink во втором квартале вырос на 10%
Услугами судоходной компании Tallink Grupp во втором квартале 2021 года воспользовались 427 767 пассажиров. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 10,2%, пишет Rus.ERR.
Услугами судоходной компании Tallink Grupp во втором квартале 2021 года воспользовались 427 767 пассажиров. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 10,2%, пишет Rus.ERR.
Количество перевезенных легковых автомобилей во втором квартале 2021 года увеличилось на 22,7% до 125 713 единиц, сообщило в понедельник предприятие.
Объем перевезенных на судах Tallink грузовых автомобилей составил во втором квартале 91 990 единиц, что на 6% больше аналогичного показателя прошлого года.
На результаты компании существенное влияние оказали введенные в целях снижения распространения коронавируса ограничения на поездки между странами.