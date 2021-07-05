Пн, 5.07.2021
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В Литве задержали еще 280 прибывших из Беларуси мигрантов

Мигранты в Литве. ФОТО: MINDAUGAS KULBIS

Погранохрана Литвы на выходных задержала почти 280 нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси, пишет ERR.

В субботу были задержаны 116, в воскресенье - 160 нелегалов, в основном пересекавших границу в районе Друскининкай.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что из-за западных санкций у Беларуси нет денег и возможностей для того, чтобы помочь мигрантам.

По сообщению погранохраны Литвы, все незаконно прибывающие в страну рассказывают одну и ту же историю - о том, что они учились в университете в Гродно, но Беларусь ввела новые налоги на образование, и страну пришлось покинуть.

В Литве объявлена чрезвычайная ситуация.

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