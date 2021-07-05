В Литве задержали еще 280 прибывших из Беларуси мигрантов
Погранохрана Литвы на выходных задержала почти 280 нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси, пишет ERR.
Погранохрана Литвы на выходных задержала почти 280 нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси, пишет ERR.
В субботу были задержаны 116, в воскресенье - 160 нелегалов, в основном пересекавших границу в районе Друскининкай.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что из-за западных санкций у Беларуси нет денег и возможностей для того, чтобы помочь мигрантам.
По сообщению погранохраны Литвы, все незаконно прибывающие в страну рассказывают одну и ту же историю - о том, что они учились в университете в Гродно, но Беларусь ввела новые налоги на образование, и страну пришлось покинуть.
В Литве объявлена чрезвычайная ситуация.