В Литве задержали еще 280 прибывших из Беларуси мигрантов

В субботу были задержаны 116, в воскресенье - 160 нелегалов, в основном пересекавших границу в районе Друскининкай.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что из-за западных санкций у Беларуси нет денег и возможностей для того, чтобы помочь мигрантам.

По сообщению погранохраны Литвы, все незаконно прибывающие в страну рассказывают одну и ту же историю - о том, что они учились в университете в Гродно, но Беларусь ввела новые налоги на образование, и страну пришлось покинуть.