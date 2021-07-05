AirBaltic и Lufthansa откроют совместную авиалинию Таллинн - Мюнхен
Авиакомпании airBaltic и Lufthansa расширяют сотрудничество, открывая совместную авиалинию Таллинн- Мюнхен.
Авиакомпании airBaltic и Lufthansa расширяют сотрудничество, открывая совместную авиалинию Таллинн- Мюнхен.
Благодаря сотрудничеству пассажиры эстонских авиаперевозчиков получат более удобный доступ к международной сети рейсов Lufthansa через Мюнхен, сообщила пресс-служба airBaltic. Как отметил президент и председатель правления airBaltic Мартин Гаусс, Германия является одним из ключевых рынков airBaltic.
airBaltic предлагает прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Мюнхен, Ниццу, Осло, Париж, Зальцбург, Стокгольм и Вильнюс, а также стыковочные рейсы через Ригу.