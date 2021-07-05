Умер кинорежиссер Владимир Меньшов
Кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киноконцерн «Мосфильм».
Кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киноконцерн «Мосфильм».
«Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году», - говорится в сообщении.
Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии «Оскар» (в номинации «Лучший фильм на иностранном языке») за фильм «Москва слезам не верит».