В Пайде в обеденный час пик произошла авария
Сегодня, 5 июля, в 12:00 на Пярнуской улице в Пайде столкнулись легковые автомобили Volvo и Škoda, пишет Järva Teataja.
Сегодня, 5 июля, в 12:00 на Пярнуской улице в Пайде столкнулись легковые автомобили Volvo и Škoda, пишет Järva Teataja.
Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Катрин Лоо объяснила, что, по первоначальным данным, автомобиль Volvo двигался задним ходом и водитель Škoda, который тоже ехал задом, не заметил первую легковушку и врезался ей в левый бок. «Никто не пострадал, стороны обратятся в страховые фирмы», - добавил он.
Пярнуская улица — одна из главных улиц Пайде с плотным движением.