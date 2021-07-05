В Пайде в обеденный час пик произошла авария

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Катрин Лоо объяснила, что, по первоначальным данным, автомобиль Volvo двигался задним ходом и водитель Škoda, который тоже ехал задом, не заметил первую легковушку и врезался ей в левый бок. «Никто не пострадал, стороны обратятся в страховые фирмы», - добавил он.