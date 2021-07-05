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  • В Пайде в обеденный час пик произошла авария

В Пайде в обеденный час пик произошла авария

ФОТО: Järva Teataja

Сегодня, 5 июля, в 12:00 на Пярнуской улице в Пайде столкнулись легковые автомобили Volvo и Škoda, пишет Järva Teataja.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Катрин Лоо объяснила, что, по первоначальным данным, автомобиль Volvo двигался задним ходом и водитель Škoda, который тоже ехал задом, не заметил первую легковушку и врезался ей в левый бок. «Никто не пострадал, стороны обратятся в страховые фирмы», - добавил он.

ФОТО: Järva Teataja

Пярнуская улица — одна из главных улиц Пайде с плотным движением.

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