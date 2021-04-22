Картина дня: обстановка на эстонско-российской границе, подозреваемые в коррупции врачи и рекордные цены на бензин

Из России в Эстонию скоро так просто будет не попасть

Министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) дала своим подчиненным указание к четвергу подготовить законопроект о пересечении границы. Самые жесткие правила для въезда будут установлены для борющейся с дельта-штаммом (индийский) России. Согласно готовящемуся законопроекту, в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть остановлено. Читать далее...

Двух врачей таллиннской больницы подозревают во взяточничестве

Двух врачей ортопедического центра Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) подозревают в нарушении требований государственных закупок и получении взяток, одного из них также в мошенничестве. Читать далее...

Ребенок играет в воде, а мать лежит на другом конце пляжа: куда обращаться, если родители не следят за детьми?

Читательница Rus.Postimees стала свидетельницей возмутительного поведения родителей на одном из пляжей Эстонии: маленькая девочка бегала по песку и играла в воде, пока ее мать загорала на другом конце пляжа. Разберемся, что делать и к кому обращаться, если видите на пляже оставленных без присмотра детей? Читать далее...

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от коронавируса на 82-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киноконцерн «Мосфильм».

ФОТО 〉 Такого еще не было: в Эстонии цена на бензин достигла рекордного уровня

Продавцы топлива подняли цены на бензин на три цента до рекордного уровня: еще никогда моторный бензин в Эстонии не был таким дорогим. Читать далее...

Нанесла 28 ножевых ранений: напавшая на детей женщина признана вменяемой

Напавшая в марте этого года в Выхма на детей женщина после психиатрической экспертизы признана вменяемой. Теперь прокуратура готовит материалы для направления дела в суд. Читать далее...

Человек, которого считали утонувшим, нашелся на кладбище

В субботу, в 23.18, спасательная служба получила сообщение о том, что на Вильяндиском озере пропал мужчина. Родственники подозревали, что он мог утонуть, но полицейские нашли его в 1.45 на местном кладбище по позиционированию телефона. Читать далее...

Выборы президента – подарок к «жемчужному» юбилею

"В августе исполняется 30 лет со дня восстановления государственного суверенитета Эстонской Республики. В матримониальной практике такую дату называют «жемчужной свадьбой». А на 30 августа назначены выборы нового президента Эстонии. Просто совпадение или символика?" - пишет Вячеслав Иванов.

В Эстонии скончался 35-летний мужчина с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1704 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 19, то есть 1,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Фото 〉 Литва начинает строить ангары и палаточный городок для хлынувших в страну мигрантов