Картина дня: обстановка на эстонско-российской границе, подозреваемые в коррупции врачи и рекордные цены на бензин
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 июля.
Министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) дала своим подчиненным указание к четвергу подготовить законопроект о пересечении границы. Самые жесткие правила для въезда будут установлены для борющейся с дельта-штаммом (индийский) России. Согласно готовящемуся законопроекту, в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть остановлено. Читать далее...
Двух врачей ортопедического центра Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) подозревают в нарушении требований государственных закупок и получении взяток, одного из них также в мошенничестве. Читать далее...
Читательница Rus.Postimees стала свидетельницей возмутительного поведения родителей на одном из пляжей Эстонии: маленькая девочка бегала по песку и играла в воде, пока ее мать загорала на другом конце пляжа. Разберемся, что делать и к кому обращаться, если видите на пляже оставленных без присмотра детей? Читать далее...
Кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от коронавируса на 82-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киноконцерн «Мосфильм».
Продавцы топлива подняли цены на бензин на три цента до рекордного уровня: еще никогда моторный бензин в Эстонии не был таким дорогим. Читать далее...
Напавшая в марте этого года в Выхма на детей женщина после психиатрической экспертизы признана вменяемой. Теперь прокуратура готовит материалы для направления дела в суд. Читать далее...
В субботу, в 23.18, спасательная служба получила сообщение о том, что на Вильяндиском озере пропал мужчина. Родственники подозревали, что он мог утонуть, но полицейские нашли его в 1.45 на местном кладбище по позиционированию телефона. Читать далее...
"В августе исполняется 30 лет со дня восстановления государственного суверенитета Эстонской Республики. В матримониальной практике такую дату называют «жемчужной свадьбой». А на 30 августа назначены выборы нового президента Эстонии. Просто совпадение или символика?" - пишет Вячеслав Иванов.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1704 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 19, то есть 1,1% от общего количества тестов. Читать далее...
Министерство внутренних дел Литвы обратилось к местным властям для урегулирования потока мигрантов из Белоруссии, рассматривается вопрос и о привлечении военных, заявила сегодня министр внутренних дел Агне Билотайте, которая отдала распоряжение разбить палаточный лагерь на 1000 человек. Читать далее...
Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет критически настроен относительно организации вакцинации, особенно, что касается информирования о вакцинации против коронавируса и привлечения партнеров. Читать далее...
В воскресенье пьяный мужчина был на реке Ягала в Харьюмаа и, прежде чем очевидцы успели ахнуть, спрыгнул с одного из самых высоких водопадов Эстонии. Читать далее...
Почти 30% стран до сих пор полностью закрыты для туристов, массовая вакцинация во всем мире и более широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту числа международных путешествий в ближайшие недели и месяцы, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Читать далее...
Сохраняющаяся в Эстонии жаркая и сухая погода с каждым днем увеличивает пожароопасность в лесах, в связи с чем спасатели призывают не разводить костры и не использовать открытый огонь на природе. Читать далее...
На выходных бдительные горожане заметили, что во время строительных работ на крыше школы на улице Пости в Пайде рабочий не был пристегнут ремнями безопасности и не имел шлема. Читать далее...
Министерство иностранных дел рекомендует серьезно оценить необходимость поездки и изучить информацию о стране назначения и транзита, а также об условиях въезда и выезда из страны в дополнение к другой соответствующей информации о стране назначения. Читать далее...
Душевное здоровье детей в Эстонии ухудшается год от года, в связи с чем начало расти число самоубийств. Читать далее...