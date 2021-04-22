Картина дня: обстановка на эстонско-российской границе, умер Владимир Меньшов и наплыв мигрантов

Из России в Эстонию скоро так просто будет не попасть

Министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) дала своим подчиненным указание к четвергу подготовить законопроект о пересечении границы. Самые жесткие правила для въезда будут установлены для борющейся с дельта-штаммом (индийский) России. Согласно готовящемуся законопроекту, в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть остановлено. Читать далее...

Умер кинорежиссер Владимир Меньшов

Кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов скончался от коронавируса на 82-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на киноконцерн «Мосфильм».

Человек, которого считали утонувшим, нашелся на кладбище

В субботу, в 23.18, спасательная служба получила сообщение о том, что на Вильяндиском озере пропал мужчина. Родственники подозревали, что он мог утонуть, но полицейские нашли его в 1.45 на местном кладбище по позиционированию телефона. Читать далее...

Выборы президента – подарок к «жемчужному» юбилею

"В августе исполняется 30 лет со дня восстановления государственного суверенитета Эстонской Республики. В матримониальной практике такую дату называют «жемчужной свадьбой». А на 30 августа назначены выборы нового президента Эстонии. Просто совпадение или символика?" - пишет Вячеслав Иванов.

В Эстонии скончался 35-летний мужчина с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1704 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 19, то есть 1,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Фото 〉 Литва начинает строить ангары и палаточный городок для хлынувших в страну мигрантов

Министерство внутренних дел Литвы обратилось к местным властям для урегулирования потока мигрантов из Белоруссии, рассматривается вопрос и о привлечении военных, заявила сегодня министр внутренних дел Агне Билотайте, которая отдала распоряжение разбить палаточный лагерь на 1000 человек. Читать далее...

Старейшина Ласнамяэ критикует организацию вакцинации

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет критически настроен относительно организации вакцинации, особенно, что касается информирования о вакцинации против коронавируса и привлечения партнеров. Читать далее...

Эксперты: массовая вакцинация позволит возродить международный туризм в ближайшие месяцы

Почти 30% стран до сих пор полностью закрыты для туристов, массовая вакцинация во всем мире и более широкое внедрение цифровых технологий приведут к росту числа международных путешествий в ближайшие недели и месяцы, следует из отчета Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Читать далее...

Спасатели: засушливая погода с каждым днем увеличивает пожароопасность в лесах

Сохраняющаяся в Эстонии жаркая и сухая погода с каждым днем увеличивает пожароопасность в лесах, в связи с чем спасатели призывают не разводить костры и не использовать открытый огонь на природе. Читать далее...

Видео 〉 Вызвали инспекторов: строитель игнорировал требовал безопасности, работая на крыше школы

На выходных бдительные горожане заметили, что во время строительных работ на крыше школы на улице Пости в Пайде рабочий не был пристегнут ремнями безопасности и не имел шлема. Читать далее...

Список обновлен: изоляция в Эстонии потребуется приезжим из трех стран ЕС

Министерство иностранных дел рекомендует серьезно оценить необходимость поездки и изучить информацию о стране назначения и транзита, а также об условиях въезда и выезда из страны в дополнение к другой соответствующей информации о стране назначения. Читать далее...

При помощи плана профилактики число самоубийств среди детей хотят свести к нулю