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Минфин запустил агитационную кампанию с призывом отзывать заявления о выходе из второй ступени

Кейт Пентус-Розиманнус. ФОТО: Madis Veltman

Министерство финансов запустило агитационную кампанию, в которой оно призывает передумать людей, подавших заявление на выход из второй пенсионной ступени.

«Продолжение пенсионных накоплений поможет сохранить качество жизни в пожилом возрасте. Если накопленные деньги просто потратить, то в будущем человека будет ждать повышенная финансовая неуверенность», - сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

«Призываю всех сомневающихся воспользоваться возможностью и дальше делать накопления, чтобы обеспечить себе в старости повышенную пенсию, потому что вторая ступень предлагает для этого различные варианты», - добавила она.

Все люди, которые подали заявление на выход из второй ступени в течение первого квартала, могут его отозвать до конца июля.

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