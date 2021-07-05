Минфин запустил агитационную кампанию с призывом отзывать заявления о выходе из второй ступени

«Продолжение пенсионных накоплений поможет сохранить качество жизни в пожилом возрасте. Если накопленные деньги просто потратить, то в будущем человека будет ждать повышенная финансовая неуверенность», - сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

«Призываю всех сомневающихся воспользоваться возможностью и дальше делать накопления, чтобы обеспечить себе в старости повышенную пенсию, потому что вторая ступень предлагает для этого различные варианты», - добавила она.