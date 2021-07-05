Предприниматель: в Нарве я понес убытки на сотни тысяч евро

«Я не подсчитывал ущерб, который был причинен тем, что уже два года я не могу отдать в использование часть помещений бывшей мебельной фабрики Narova. Но он составляет несколько сотен тысяч евро, также нарвитяне остались без 50-60 рабочих мест», - сказал Брокк Postimees в прошлую пятницу.

Мебельная фабрика имеет особое инженерно-техническое решение, поскольку при строительстве крыши использовали особый вид бетона. Брокк хотел построить в здании помещения для торговли и выставочные залы, но Нарвская городская управа до сих пор не дала разрешения на использование. Более того, у предприятия Брокка нет и действующего разрешения на строительство для перестройки здания.

Руководитель отдела надзора Архитектурного департамента Нарвской городской управы Эллен Уускюла сказала, что десять дней назад Брокк подал ходатайство на перестройку здания: «Производство по ходатайствам у нас идет дольше, чем 10 дней, я только что ему звонила и задавала вопросы, никакого конфликта у нас с Брокком нет».