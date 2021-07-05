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  • При помощи плана профилактики число самоубийств среди детей хотят свести к нулю

При помощи плана профилактики число самоубийств среди детей хотят свести к нулю

Ребенок. ФОТО: Sander Ilvest

Душевное здоровье детей в Эстонии ухудшается год от года, в связи с чем начало расти число самоубийств, пишет Rus.ERR.

Длинные очереди на лечение и несвоевременное получение помощи обусловлены недофинансированием системы, что не позволяет нанять больше специалистов и предлагать более эффективные услуги.

В Министерстве социальных дел составляют план профилактики суицидов. При помощи этой программы число самоубийств среди детей хотят свести к нулю.

"Нам нужна продуманная структура. Следует понять, каковы наши цели, как нам действовать, чтобы достичь максимального результата", – пояснила советник Министерства социальных дел Кятлин Микивер. По ее словам, составление плана займет время, до нового года в полном объеме он готов не будет.

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