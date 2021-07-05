При помощи плана профилактики число самоубийств среди детей хотят свести к нулю

Длинные очереди на лечение и несвоевременное получение помощи обусловлены недофинансированием системы, что не позволяет нанять больше специалистов и предлагать более эффективные услуги.

В Министерстве социальных дел составляют план профилактики суицидов. При помощи этой программы число самоубийств среди детей хотят свести к нулю.

"Нам нужна продуманная структура. Следует понять, каковы наши цели, как нам действовать, чтобы достичь максимального результата", – пояснила советник Министерства социальных дел Кятлин Микивер. По ее словам, составление плана займет время, до нового года в полном объеме он готов не будет.