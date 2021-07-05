Нарвитянке позвонили якобы из банка и похитили с ее счета 16 000 евро
Полиция сообщает об очередном случае мошенничества. На этот раз пострадала нарвитянка, которая доверилась мошенникам и лишилась 16 000 евро.
Полиция сообщает об очередном случае мошенничества. На этот раз пострадала нарвитянка, которая доверилась мошенникам и лишилась 16 000 евро.
В пятницу, 2 июля Нарвское отделение полиции возбудило уголовное дело в связи с тем, что 57-летней женщине, проживающей в Нарве, позвонили люди, представившиеся сотрудниками банка, и сказали, что с ее счетом были зафиксированы подозрительные операции, которые необходимо заблокировать. Для этого женщину попросили ввести PIN-коды от SMART-ID, что она и сделала. Мошенники, получив доступ к счету, сняли со счета жертвы 16 000 евро.
Также 2 июля в том же отделении было возбуждено еще одно уголовное дело по статье мошенничество: 48-летней жительнице Нарвы позвонил представившийся инвестором мужчина. Для получения дивидендов женщину попросили ввести PIN-коды от SMART-ID, что она и сделала. Затем мошенники перевели ее деньги на другой счет. Сумма ущерба уточняется.