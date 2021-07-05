Умер вратарь сборной Латвии по хоккею Матис Кивлениекс. Ему было 24 года

По информации агентства BNS, он пострадал во время салюта в честь Дня независимости США.

Кивлениекс был вратарем сборной Латвии на последнем чемпионате мира по хоккею в Риге. В самом первом матче Киевлениес помог сборной Латвии одержать историческую победу над Канадой, которая впоследствии стала чемпионом мира.

Всего на ЧМ-2021 он провел четыре матча, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,18.

Матис Кивлениекс был воспитанником хоккейной школы «Пардаугава». В 2017 году вратарь уехал играть в Северную Америку и присоединился к «Кливленд Монстерс», фарм-клубу «Коламбуса», подписав трехлетний контракт начального уровня.

Со временем латвийский вратарь попал в систему «Коламбус Блю Джекетс». Всего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Кивлениекс провел восемь матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 проценте отраженных бросков.