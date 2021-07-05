Приятный сюрприз: люди все чаще сортируют мусор и выбирают экологичные товары

«Для нас стало сюрпризом, что столь многие сортируют мусор: в Эстонии так ответил 61% респондентов. Обычно сортировка мусора не столь распространена. Мы знаем, что домохозяйства производят 2-3% всего мусора, это составляет в общей сложности несколько сотен тысяч тонн, и поэтому очень важно отслеживать, что именно попадает в мусор и можно ли его переработать», - сказала руководитель по ответственному предпринимательству Rimi Eesti Катрин Батс.

Также оказалось, что многие покупатели предпочитают экологичные товары и являются довольно сознательными потребителями. «Судя по покупкам, мы видим, что доля экологичных продуктов растет, хотя потребительские привычки меняются очень медленно. Мы обязательно продолжим использование уже имеющихся ответственных и экологичных решений – все наши пакеты хотя бы частично сделаны из переработанных материалов, все наши рыбные продукты экологичны, у нас вдохновляющие прилавки с фруктами и овощами для здорового питания, мы предлагаем множество растительных и органических продуктов, не продаем энергетические напитки детям, просим клиентов выбирать электронные чеки и избегать напрасной траты еды», - Батс перечислила уже используемые торговой сетью экологичные решения.

Она считает важным, чтобы люди задумывались о проблемах экологии, и надеется, что в какой-то момент реальное поведение потребителей будет соответствовать их образу мыслей.

Опрос проводился в июне на терминалах магазинов Rimi в Эстонии, Латвии и Литве. За три дня на вопросы ответили более 10 000 посетителей, причем в Эстонии было более 8000 респондентов.

Людей также спрашивали: «Как вы оцениваете свой вклад в охрану окружающей среды?». 49% респондентов из Эстонии постоянно стараются уменьшать свой экологический след, 37% предпочитают экологичные решения, но могли бы использовать их активнее, а у остальных нет конкретного мнения или они ничего не делают для защиты окружающей среды.

На вопрос «Как вы относитесь к сортировке мусора?» 61% жителей Эстонии ответили «всегда сортирую», 30% - «иногда сортирую», у 7% не было мнения на этот счет, а 2% вообще не сортируют мусор.

Выяснилось, что активнее всего мусор сортируют в Эстонии (61%) и Литве (53%), но прилежные сортировщики мусор есть и среди жителей Латвии (35%). Жители всех трех стран считают важным сокращение своего углеродного следа – так ответил почти каждый второй участник опроса.