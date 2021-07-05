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  • В Ласнамяэ трое напали на человека и затолкали его в багажник машины

В Ласнамяэ трое напали на человека и затолкали его в багажник машины

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В пятницу, 2 июля, в полицию поступило тревожное сообщение из столичного района Ласнамяэ.

В полицию сообщили, что в Ласнамяэ на Петербури-теэ 39-летний и 40-летний мужчины и 44-летняя женщина неоднократно ударили 44-летнего мужчину, а затем затолкали его в багажник автомобиля, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Полиция задержала мужчин 39 и 40 лет, а также 44-летнюю женщину.

В связи со случившимся было начато производство по статье о незаконном лишении свободы. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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