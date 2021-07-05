За месяц почти 2000 номеров: жители Эстонии продолжают уходить из Tele2

Негативным сальдо движения номеров в прошлом месяце было и у Telia, которая осталась без 26 номеров. По данным Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), только к сети Elisa в июне присоединились 1986 номеров.

Tele2 за первые шесть месяцев этого года потеряла 7591 мобильный номер. Telia и Elisa приобрели 197 и 7353 номера соответственно.

Всего в июне в другую сеть было перенесено 4784 номера мобильных телефонов и 133 стационарных номера. Были отменены 3341 заявка на перенос мобильных номеров и 15 заявок на перенос стационарных номеров.

В прошлом году больше всего номеров потеряла Tele2, лишившаяся 5098 номеров. У Telia также был отрицательный баланс - минус 4800 номеров. У Elisa сальдо было положительным - плюс 9870 номеров.

Количество перенесенных номеров отражает передачу реальных фиксированных и мобильных номеров от одной телекоммуникационной компании к другой. Количество перенесенных номеров не имеет прямого отношения к общему количеству клиентов, которые присоединились или покинули телекоммуникационную компанию, потому что у одного клиента может быть несколько номеров, но при этом один договор о присоединении.