Фото ⟩ Такого еще не было: в Эстонии цена на бензин достигла рекордного уровня

Предыдущий рекорд 95-го бензина можно было наблюдать в январе прошлого года, когда литр стоил 1,449 евро. Столько же стоил литр 95-го и в апреле 2012 года, когда рекорд был установлен впервые.

Менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti Индрек Сасси тогда отметил, что на последней неделе июня цена на дизельное топливо на мировом рынке выросла на 2%, а цена на бензин – на целых 5%. «Спрос на топливо в июне выше среднего за пять лет. Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается стабильно большой спрос, рынки настроены оптимистично, и поэтому не стоит вскоре ожидать удешевления топлива. А даже наоборот – прогнозируется, что цены будут бить в этом году новые рекорды», – сказал тогда Сасси.