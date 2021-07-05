Фото ⟩ Такого еще не было: в Эстонии цена на бензин достигла рекордного уровня
Продавцы топлива подняли цены на бензин на три цента до рекордного уровня: еще никогда моторный бензин в Эстонии не был таким дорогим, пишет Postimees.
Продавцы топлива подняли цены на бензин на три цента до рекордного уровня: еще никогда моторный бензин в Эстонии не был таким дорогим, пишет Postimees.
За литр 95-го бензина теперь придется заплатить 1,469 евро, а за литр 98-го - 1,519 евро, литр дизельного топлива - 1,229 евро.
Предыдущий рекорд 95-го бензина можно было наблюдать в январе прошлого года, когда литр стоил 1,449 евро. Столько же стоил литр 95-го и в апреле 2012 года, когда рекорд был установлен впервые.
Продавцы топлива готовились к рекордной цене уже некоторое время. Так, продавец топлива Circle K прислал 1 июля пресс-сообщение, в котором подтвердил, что не стоит ожидать падения цен на топливо.
Менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti Индрек Сасси тогда отметил, что на последней неделе июня цена на дизельное топливо на мировом рынке выросла на 2%, а цена на бензин – на целых 5%. «Спрос на топливо в июне выше среднего за пять лет. Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается стабильно большой спрос, рынки настроены оптимистично, и поэтому не стоит вскоре ожидать удешевления топлива. А даже наоборот – прогнозируется, что цены будут бить в этом году новые рекорды», – сказал тогда Сасси.