Пн, 5.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Возникший на свалке в Пайкре пожар тушили всем уездом

Возникший на свалке в Пайкре пожар тушили всем уездом

Põleng Põlendmaal AS Paikre prügilas mullu mais. ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня вечером в центре утилизации отходов Пайкре в Пылендмаа (Пярнуский уезд) вспыхнул пожар, Pärnu Postimees.

В 16.25 в Центр тревоги сообщили, что на свалке в Пайкре горит мусор. По словам прибывших на место спасателей, мусор в основном сгорел, но было и пламя. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

Спасательные бригады из Пярну, Вяндра, Хяэдемеэсте и Килинги-Нымме выехали на места тушения пожара.

Если дым от пожара становится опасным для окружающего населения, об этом следует немедленно уведомить. Предупреждения об опасности от Спасательного департамента пока нет.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back