Возникший на свалке в Пайкре пожар тушили всем уездом
Сегодня вечером в центре утилизации отходов Пайкре в Пылендмаа (Пярнуский уезд) вспыхнул пожар, Pärnu Postimees.
Сегодня вечером в центре утилизации отходов Пайкре в Пылендмаа (Пярнуский уезд) вспыхнул пожар, Pärnu Postimees.
В 16.25 в Центр тревоги сообщили, что на свалке в Пайкре горит мусор. По словам прибывших на место спасателей, мусор в основном сгорел, но было и пламя. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.
Спасательные бригады из Пярну, Вяндра, Хяэдемеэсте и Килинги-Нымме выехали на места тушения пожара.
Если дым от пожара становится опасным для окружающего населения, об этом следует немедленно уведомить. Предупреждения об опасности от Спасательного департамента пока нет.