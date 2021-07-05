Чт, 8.07.2021
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15-летний Руслан найден

Полиция. ФОТО: Jüri Looring

Полиция сообщила, что объявленный 5 июля в розыск 15-летний Руслан найден в Таллинне, с ним все в порядке. Подростка доставили домой и передали родителям. 

Молодой человек покинул дом 1 июля и последний раз его видели в Нарве. Мобильного телефона у Руcлана с собой не было. Молодой человек и ранее уходил из дома подобным образом.

По имевшейся информации, молодой человек мог находиться в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве или в Таллинне, однако не исключалось, что он может быть и в другом месте. Нашли его в Таллинне. 

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