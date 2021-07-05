Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего 15-летнего Руслана

Молодой человек покинул дом 1 июля и последний раз его видели в Нарве. Мобильного телефона у Руcлана с собой нет. Молодой человек и ранее уходил из дома подобным образом.

Рост Руслана 174 см, он стройного телосложения и у него короткие светлые волосы. Покидая дом, он был одет в черную рубашку без рукавов и черные шорты. Не исключено, что Руслан мог сменить одежду.

По имеющейся информации, молодой человек может находиться в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве или в Таллинне, однако не исключено, что он может быть и в другом месте.

Полицейские продолжают проверять места возможного местонахождения молодого человека и информация с его описанием передана всем патрулям.