Вы его видели? ⟩ Полиция ищет пропавшего 15-летнего Руслана
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Руслана, который может находиться, скорее всего, в Ида-Вирумаа или Харьюмаа.
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летнего Руслана, который может находиться, скорее всего, в Ида-Вирумаа или Харьюмаа.
Молодой человек покинул дом 1 июля и последний раз его видели в Нарве. Мобильного телефона у Руcлана с собой нет. Молодой человек и ранее уходил из дома подобным образом.
Рост Руслана 174 см, он стройного телосложения и у него короткие светлые волосы. Покидая дом, он был одет в черную рубашку без рукавов и черные шорты. Не исключено, что Руслан мог сменить одежду.
По имеющейся информации, молодой человек может находиться в Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве или в Таллинне, однако не исключено, что он может быть и в другом месте.
Полицейские продолжают проверять места возможного местонахождения молодого человека и информация с его описанием передана всем патрулям.
Просим всех, кто видел Руслана или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112.