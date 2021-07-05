ЕС не признает сертификаты для путешествий привитых аналогом вакцины AstraZeneca

Европейский союз отказался признавать вакцинацию индийским аналогом вакцины AstraZeneca - CoviShield, сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на директора Института сыворотки Индии Адара Пунаваллу.

Граждан Индии, которые получили прививки CoviShield, не пускают в Европу, а сертификаты, где указана вакцинация этим препаратом, не признают.

Проблема в том, что сейчас система COVID-сертификатов Европы признает только четыре вакцины: препарат Moderna, Pfizer компании BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca (но только тот ее вариант, который в Европе называется Vaxzevria). А вот CoviShield европейцы вариантом AstraZeneca не признали.

Министерство здравоохранения Индии обратилось по этому поводу в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В EMA сообщили, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была вакцина Vaxzevria.

Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.

"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.