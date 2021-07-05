Фото ⟩ Лопнуло колесо, автомобиль перевернулся: в тяжелом ДТП пострадал человек

Полиция уточнила, что лопнуло левое переднее колесо Volvo, за рулем которого был 40-летний мужчина. Водитель потерял управление над автомобилем, в результате чего машина улетела в кювет, оттуда вновь оказалась на дороге, затем вылетела с дороги и перевернулась на крышу.