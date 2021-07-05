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  • Лопнуло колесо, автомобиль перевернулся: в тяжелом ДТП пострадал человек
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Фото ⟩ Лопнуло колесо, автомобиль перевернулся: в тяжелом ДТП пострадал человек

Сегодня, в 14 часов на 96-м км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в деревне Супси автомобиль Volvo 850 вылетел с дороги и перевернулся.

Полиция уточнила, что лопнуло левое переднее колесо Volvo, за рулем которого был 40-летний мужчина. Водитель потерял управление над автомобилем, в результате чего машина улетела в кювет, оттуда вновь оказалась на дороге, затем вылетела с дороги и перевернулась на крышу.

Скорая помощь доставила водителя в больницу. Пассажиры — 39-летний и 28-летний мужчины — не пострадали.

Люди были пристегнуты, шины автомобиля соответствовали требованиям, асфальт был сухой.

Водитель был трезв и у него есть права соответствующей категории.

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