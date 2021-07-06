Полиция ищет пропавшую в Тарту 62-летнюю женщину

Полиция просит помощи в поисках ушедшей из дома в Тарту 62-летней Маргариты, которой может быть сложно понять, где она находится.

Маргарита ушла из дома в Тарту на ул. Анне в понедельник в 11 часов. Соседи видели ее недалеко от дома в последний раз примерно в 14 часов, но информации о ее дальнейшем местонахождении нет.

Ее рост 159 см, она худощавого телосложения. У женщины короткие светлые волосы, на ней могут быть светлый пиджак и темные брюки. Маргарита говорит по-эстонски и по-русски.

Женщина и раньше неожиданно уходила из дома и тогда ее нашли в Таллинне. Из-за состояний здоровья ей может быть сложно ориентироваться в происходящем. Сейчас проверяются вся информация и возможные места, где она может находиться.