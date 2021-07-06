Пропавшая в Тарту 62-летняя Маргарита нашлась
Во вторник, 6 июля, полиция обратилась за помощью в поисках ушедшей из дома в Тарту 62-летней Маргариты.
Во вторник, 6 июля, полиция обратилась за помощью в поисках ушедшей из дома в Тарту 62-летней Маргариты.
Маргарита ушла из дома в Тарту на ул. Анне в понедельник в 11 часов. Соседи видели ее недалеко от дома в последний раз примерно в 14 часов, но информации о ее дальнейшем местонахождении не было.
В среду утром пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Маргариту удалось обнаружить в Таллинне. К настоящему времени она находится дома и с ней все в порядке.