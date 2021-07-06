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  • Пропавшая в Тарту 62-летняя Маргарита нашлась

Пропавшая в Тарту 62-летняя Маргарита нашлась

Полицейский автомобиль. ФОТО: Arved Breidaks

Во вторник, 6 июля, полиция обратилась за помощью в поисках ушедшей из дома в Тарту 62-летней Маргариты.

Маргарита ушла из дома в Тарту на ул. Анне в понедельник в 11 часов. Соседи видели ее недалеко от дома в последний раз примерно в 14 часов, но информации о ее дальнейшем местонахождении не было.

В среду утром пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что Маргариту удалось обнаружить в Таллинне. К настоящему времени она находится дома и с ней все в порядке.

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