Как пандемия COVID-19 изменила ситуацию в фарминдустрии

Создание вакцины против коронавируса в такие рекордно короткие сроки было бы невозможным без кооперации и использования новейших технологий, включая искусственный интеллект. Благодаря взаимодействию немецкой биотехнологической фирмы BioNTech с американским фармацевтическим гигантом Pfizer удалось за 10 месяцев сделать то, на что прежде уходило в среднем семь лет: разработать вакцину, провести клинические испытания, получить допуск регулятора и выпустить ее на рынок.

Такое сотрудничество крупных фармацевтических концернов с инновационными биотехнологическими фирмами будет продолжено и после пандемии коронавируса. В этом уверены авторы доклада консалтинговой фирмы EY Клаус Орт и Александр Нуйкен.

И именно опыт разработки вакцины в рекордно короткие сроки радикально изменит в будущем подход к научным исследованиям. В июне 2021 года, указывают Орт и Нуйкен, на различных стадиях разработки или уже на рынке находились 260 вакцин и 506 лекарственных препаратов против коронавируса. А еще созданы уже более 1000 тестов, позволяющих установить наличие инфекции в организме человека.

Главным направлением останется борьба с раком

В 2020 году пандемия ковида существенно изменила фокус деятельности ведущих фармацевтических концернов в мире. Так, 80 процентов клинических исследований, не связанных с разработкой медикаментов против COVID-19, были приостановлены. Тем не менее борьба с коронавирусом не привела к фундаментальной смене курса фармацевтической промышленности. По-прежнему важнейшими разработками считаются препараты против рака, которые обеспечивали и в 2020 году предприятиям отрасли максимум оборота.

В целом же пандемия коронавируса заметно затормозила в прошлом году рост лидеров мировой фармацевтики. По сравнению с другими эта отрасль, правда, росла: при общемировом экономическом спаде в 3,5 процента, оборот 21 крупнейшей фармацевтической фирмы увеличился на 4,4 процента. Но годом ранее этот рост составил 12,8 процента.

Эксперты из фирмы EY проанализировали для своего доклада финансовые отчеты 20 крупнейших фармацевтических концернов мира и дополнительно включили в свой обзор данные немецкой компании Merck KGaA, имеющей большое значение на рынках Швейцарии, Австрии и Германии.

На мировом фармацевтическом рынке доминируют фирмы из США

Исследование высветило доминирующие позиции американских производителей лекарств: на их долю пришлось в прошлом году более половины всего оборота на мировом фармацевтическом рынке - 51 процент.

Однако год от года цифры часто меняются в результате разделений, слияний и поглощений компаний или головокружительного успеха какого-нибудь отдельного медикамента. Именно этим объясняется рост оборота 21 фирмы в 2019 году на 12,8 процента: в том году японский производитель лекарств и вакцин Takeda поглотил ирландскую фирму Shire, что сразу обеспечило ему место в первой десятке. Поэтому сравнивать показатели 2019 года с 4,4 процента 2020-го не совсем корректно.