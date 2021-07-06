Синоптик: море у северного побережья Эстонии охладилось из-за восточного ветра

"Если у нас дует хотя бы полтора-два дня восточный ветер достаточной силы, то он уносит сверху эту теплую воду, и снизу на поверхность поднимается более холодная вода. Ветер приносит ее и на наше побережье", - сказала синоптик Хельве Мейтерн.

Вода в Финском заливе разделена на слои, из которых только верхний слой прогревается солнцем, а слои на глубине 30-40 метров уже очень холодные.

Мейтерн также пояснила, что на островах и западном побережье природные условия другие, поэтому температура воды там не колеблется так быстро, как на северном побережье. В то же время, по ее словам, в ближайшее время море на северном побережье скоро снова может согреться.

"Поскольку ветер чуть в стороне от материка, то очень быстро это не произойдет, но с каждым днем температура должна повышаться, а во второй половине недели снова будут дуть ветер западных направлений, и оттуда обычно более теплая вода из поверхностного слоя в Балтийском море возвращается к нам", - сказала Мейтерн.