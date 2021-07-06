На Камчатке пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту

"Прервалась связь с Ан-26 "Камчатского авиационного предприятия", направлявшегося из Петропавловска в поселок Палана. Судно посадку не совершило. По предварительным данным, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа", - сообщили утром во вторник, 6 июля, российские СМИ со ссылкой на местные власти и источники в спасательных службах.

По одной из версий, самолет разбился из-за ошибки пилота. "Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования при плохой видимости. Однако о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", - сказал один из источников агентству ТАСС.