На Камчатке пропал самолет Ан-26 с пассажирами на борту
На Камчатке пропал самолет Ан-26, на борту которого 23 пассажира и шесть членов экипажа, пишет DW.
На Камчатке пропал самолет Ан-26, на борту которого 23 пассажира и шесть членов экипажа, пишет DW.
"Прервалась связь с Ан-26 "Камчатского авиационного предприятия", направлявшегося из Петропавловска в поселок Палана. Судно посадку не совершило. По предварительным данным, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа", - сообщили утром во вторник, 6 июля, российские СМИ со ссылкой на местные власти и источники в спасательных службах.
По одной из версий, самолет разбился из-за ошибки пилота. "Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования при плохой видимости. Однако о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", - сказал один из источников агентству ТАСС.
По предварительным данным, Ан-26 мог разбиться вблизи угольного разреза на Камчатке. "Уточнен квадрат поиска - это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там", - сообщил источник. Он добавил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. Пропавший борт, по словам источника, был технически исправен перед вылетом.