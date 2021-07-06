"Прервалась связь с Ан-26 "Камчатского авиационного предприятия", направлявшегося из Петропавловска в поселок Палана. Судно посадку не совершило. По предварительным данным, на борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа", - сообщили утром во вторник, 6 июля, российские СМИ со ссылкой на местные власти и источники в спасательных службах.

Власти опубликовали список пассажиров пропавшего Ан-26 на Камчатке.



На борту 28 человек: 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе двое детей.



Самолет все еще не нашли. pic.twitter.com/s1E6x4ERf2 — Телеканал 360° (@360tv) July 6, 2021

По одной из версий, самолет разбился из-за ошибки пилота. "Самолет мог потерпеть крушение из-за ошибки пилотирования при плохой видимости. Однако о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", - сказал один из источников агентству ТАСС.

По предварительным данным, Ан-26 мог разбиться вблизи угольного разреза на Камчатке. "Уточнен квадрат поиска - это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там", - сообщил источник. Он добавил, что самолет перестал выходить на связь при посадке. Пропавший борт, по словам источника, был технически исправен перед вылетом.

Росавиация: обнаружено место крушения АН-26 на Камчатке

Пропавший с радаров АН-26 потерпел катастрофу в 4-5 километрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома Палана у береговой линии на Камчатке, сообщили журналистам в Росавиации.

"Место обнаружения: около 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены", - сказали в ведомстве.

В свою очередь в МЧС РФ журналистам сообщили, что обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено темным временным суток и начавшимся морским приливом.