В Нарва-Йыэсуу утонула женщина
Вчера, 5 июля, в 18:34 в центр тревоги сообщили о возможной опасности утопления для пожилой женщины в Нарва-Йыэсуу.
Вчера, 5 июля, в 18:34 в центр тревоги сообщили о возможной опасности утопления для пожилой женщины в Нарва-Йыэсуу.
По сообщению Идаского спасательного центра, 79-летняя женщина находилась примерно в 50 метрах от берега. Спасатели вытащили ее из воды и тут же принялись откачивать. К сожалению, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. На пляже старушка была одна и сразу же установить ее личность не удалось. Причина утопления выяснится в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Спасательный департамент напоминает, что на пляж следует ходить с другом, который смог бы приглядывать за вами во время купания и при необходимости оказать помощь. При жаркой погоде важно внимательно следить за здоровьем детей и пожилых людей и по возможности находиться в тени.