В Нарва-Йыэсуу утонула женщина

По сообщению Идаского спасательного центра, 79-летняя женщина находилась примерно в 50 метрах от берега. Спасатели вытащили ее из воды и тут же принялись откачивать. К сожалению, пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. На пляже старушка была одна и сразу же установить ее личность не удалось. Причина утопления выяснится в ходе судебно-медицинской экспертизы.