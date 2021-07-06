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  • Отдыхающие жалуются на грязный пляж, городские власти - на поведение людей

Отдыхающие жалуются на грязный пляж, городские власти - на поведение людей

Большое количество посетителей пляжа приводит к образованию большого количества мусора. ФОТО: Jüri Looring

Сейчас самый разгар пляжного сезона, и Пярнуский пляж ежедневно посещают тысячи людей, после которых остается много мусора. Посетителей много, и мусорные баки наполняются очень быстро. Часто только что опустошенный мусорный ящик снова наполняется через час или два. Вороны вытаскивают испачканный пищевыми отходами мусор из полуоткрытых ящиков, и окрестности мусорного ящика довольно быстро загрязняются, пишет Pärnu Postimees.

«Центральный пляж очень грязный. Можно увидеть как выброшенный людьми мусор, который не убирают, так и принесенные морем мусор и водоросли. Сегодня (1 июля — прим.ред.) в 8.30 пошла погулять, мусорные ящики еще не были опустошены, мусор переваливался через край. Женский туалет тоже постоянно очень грязный. Утром одна мать пошла туда со своими детьми и быстро снова вышла, поскольку там невыносимо находиться», - пожаловалась Урве Яаккола, которая уже 15 лет отдыхает летом в Пярну.

Действительно, в первый день июля в полдень в большинстве туалетов закончилась туалетная бумага, а песок пляжа был усыпан окурками. Около пяти часов вечера в глаза бросались валяющиеся под скамейками стеклянная тара и пакеты. Также в песке могут скрываться осколки стекла, которые не заметить с первого взгляда. По словам специалиста по коммуникациям Пярнуской горуправы Ану Вилльманн, к сожалению, поведение самих отдыхающих на пляже часто оставляет желать лучшего.

«Стоит еще раз напомнить, что на песке Пярнуского пляжа нельзя курить или приносить туда стеклянную тару. Общей чистоте и благополучию на пляже, безусловно, способствует, если еду и напитки к морю брать в многоразовой упаковке, которую можно забрать домой и использовать повторно. На Пярнуском пляже есть три крана с питьевой водой, где можно бесплатно взять питьевую воду», - сказала Вилльманн.

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