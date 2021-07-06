Отдыхающие жалуются на грязный пляж, городские власти - на поведение людей
Сейчас самый разгар пляжного сезона, и Пярнуский пляж ежедневно посещают тысячи людей, после которых остается много мусора. Посетителей много, и мусорные баки наполняются очень быстро. Часто только что опустошенный мусорный ящик снова наполняется через час или два. Вороны вытаскивают испачканный пищевыми отходами мусор из полуоткрытых ящиков, и окрестности мусорного ящика довольно быстро загрязняются, пишет Pärnu Postimees.