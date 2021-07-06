Нужно ли обрывать нижние листья у томатов?

Начнем с выяснения необходимости этой процедуры в принципе: так ли это нужно растению, да и нам с вами? Мнений тут, как частенько бывает, два – нужно или вовсе не обязательно. Но о том, что томаты лучше вообще не трогать, часто говорят новички, дескать, зачем лезть в природу, растение самое решит, сколько и каких листочков на нем должно быть. Так говорят новички зачастую по той простой причине, что банально боятся навредить, ну — и от недостатка знаний, конечно.

Профессионалы же своего дела в один голос твердят о том, что обрывать или обрезать листья томатов нужно, и это окажется полезным и растению и нам с вами.

В пользу того, что ряд листьев у томатов все же лишние и их нужно удалить, говорит следующее: чем больше на растении листочков и побегов, тем активнее эти самые растения испаряют почвенную влагу и поглощают питательные вещества только лишь для того, чтобы прокормить именно вегетативную массу и только лишь после этого уделяют внимание плодам.

Следовательно, часто мощные кусты томатов, с обилием зеленой массы радуют хозяев небольшим урожаем, а сами плоды не всегда бывают вкусными.

Но и это еще не все, например, нижние листья томатов благодаря своему, порой довольно крупному размеру весьма ощутимо мешают нормальному перемещению и циркуляции воздуха у основания растений, следовательно, они банально тормозят испарение влаги с поверхности почвы и прилегающих к ним листовых пластинок, что создает благоприятную среду для развития грибной инфекции, в том числе и фитофторы.

Кроме того, такие листочки томатов, если их не оборвать, при поливе или под воздействием дождевых капель, нередко склоняются до самой земли и даже касаются ее, что приводит к их загниванию, формированию очагов инфекции и развитию сопутствующих заболеваний. Замечено, что стартует фитофтороз томатов именно с нижних листьев и потихоньку поднимается по растению выше.