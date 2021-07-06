Нужно ли обрывать нижние листья у томатов?
Нельзя сказать, что томаты — это культура со сложной агротехникой и повышенными требованиями к выращиванию, однако и совсем уж простым уход за томатными кустами не назовешь. Взять хотя бы вопрос удаления «лишних» листьев: вроде бы все банально просто – взял да оторвал или отрезал, а на деле выходит, что нужно соблюдать правила и чуть ли не учиться этому. Споры вокруг необходимости удаления листовых пластинок томатов и его эффективности не утихают. Что, как и когда нужно делать, чтобы растениям не навредить, а помочь, обрывая листочки, разбиралась Ботаничка.