Британский журналист: сборная России не провалилась, она просто вернулась туда, где и была

«Давайте не будем притворяться глупыми. Три года назад Россия на чемпионате мира добилась поистине невероятного успеха. Но до чемпионата мира и после него команда была слабой. Поэтому сейчас ваша сборная просто вернулась туда, где она была. С точки зрения физики и организации игры – это неплохая команда, но у футболистов нет возможности бросать вызов на самом высоком уровне.

Очень легко отправить в отставку Черчесова, но надо помнить, какие игроки у него есть в распоряжении. Сборная России деградирует, - сказал Брэдли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым. - В качестве примера легко можно привести Антона Шунина. Пять лет назад, когда Шунин был на пике своей карьеры в «Динамо», он являлся пятым или шестым вратарем России, а сейчас он начинал Евро в качестве первого номера. Антон заслуживает огромных поздравлений, учитывая травму глаза, которую он получил в матче с "Зенитом" несколько лет назад, но это показывает, где сейчас находится уровень российских вратарей».