«Для острого ковида и постковидного периода характерен основанный на ряде причин синдром усталости, который возникает более чем у половины больных. Причиной может быть повреждение мышц, нарушение дыхательной функции и мышечные изменения, связанные с недостаточной физической активностью, а также общее снижение кандиопульмональной силы. В числе прочего на формирование общего симптома бессилия может повлиять и потеря 9-18 процентов массы тела (в том числе, мышечной) во время нахождения на интенсивном лечении и нарушение режима питания, - объяснила Сеппо. – Клинически симптом бессилия выражен заметным снижением выносливости при нагрузках, что в значительной степени ограничивает повседневную активность и способность справляться с повседневными делами. Снижение мышечной силы может на уровне функционирования органов проявляться в виде нарушения работы мочевого пузыря, дыхательных функций, глотания».