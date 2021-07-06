Ковидные пациенты очень разные, признает руководитель центра стационарного восстановительного лечения Клиники восстановительного лечения Ида-Таллиннской центральной больницы Эгле Сеппо. «Тяжелые осложнения могут возникнуть как у людей до того практически здоровых, так и у имевших сопутствующие заболевания», - рассказала доктор Postimees.

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«Для острого ковида и постковидного периода характерен основанный на ряде причин синдром усталости, который возникает более чем у половины больных. Причиной может быть повреждение мышц, нарушение дыхательной функции и мышечные изменения, связанные с недостаточной физической активностью, а также общее снижение кандиопульмональной силы. В числе прочего на формирование общего симптома бессилия может повлиять и потеря 9-18 процентов массы тела (в том числе, мышечной) во время нахождения на интенсивном лечении и нарушение режима питания, - объяснила Сеппо. – Клинически симптом бессилия выражен заметным снижением выносливости при нагрузках, что в значительной степени ограничивает повседневную активность и способность справляться с повседневными делами. Снижение мышечной силы может на уровне функционирования органов проявляться в виде нарушения работы мочевого пузыря, дыхательных функций, глотания».

Самые частые постковидные жалобы

  • «Возникают заболевания с симптоматикой, в том числе, вирусные заболевания: насморк и боль в горле, нуждающиеся в более долгом, чем прежде, восстановительном периоде», - говорит врач восстановительной терапии Эгле Сеппо. У части ковидных больных функциональные нарушения задерживаются надолго. Чаще всего упоминаемые симптомы:
  • усталость и бессилие (53,1%),
  • одышка (43,4%),
  • боль в мышцах (27,3%),
  • боль в груди (21,7%).

И через шесть месяцев после начала болезни по-прежнему возникали усталость или слабость в мышцах (63%), нарушение сна (26%), панические атаки и депрессии (23%).

Источник: Эгле Сеппо/ITK