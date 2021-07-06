Бульвар Свободы от автомобилей откроется в пятницу рок-концертом
Закрытый для движения автомобилей бульвар Свободы в Тарту откроется в пятницу, 9 июля, рок-концертом "Emajõe rock" группы Led R, пишет ERR.
Закрытый для движения автомобилей бульвар Свободы в Тарту откроется в пятницу, 9 июля, рок-концертом "Emajõe rock" группы Led R, пишет ERR.
Бульвар Свободы от автомобилей ждет посетителей в пятницу вечером, 9 июля, в 18:30, когда посольство Великобритании откроет выставку "Еда навсегда".
В 19:00 состоится небольшая церемония открытия на барже Koit.
Церемония продолжится многочасовым рок-концертом "Emajõe rock", на котором выступит группа Led R.
В 22 часа на водной сцене огненное шоу представит театр "Зеркала", а завершится вечер показом фильма "Тайное общество Супилинна" в 23:00.