Больше не стоит говорить, что вы были не в курсе детальной планировки соседнего дома

Гармоничное общественное пространство и приобщение горожан к городскому планированию – цели на ближайшие 15 лет, предусмотренные стратегией развития «Таллинн 2035». Сферу дизайна городского пространства ждет активное развитие - в числе прочего, будет обновлен и интерфейс среды детальных планировок.

Наряду с двадцатью другими городами Европы (в том числе Хельсинки и Вильнюсом) Таллинн участвует в координируемой Bloomberg Philanthropies международной программе, целью которой является ускорение цифровых инноваций. Города получат техническую поддержку от экспертов, в том числе по части проектирования, что поможет сконцентрироваться на оптимизации направленных на горожан услуг.

«Таллинн нацелен на повышение удобства пользования услугой детальных планировок и разработку ориентированных на клиента решений, что, в конечном итоге, существенно повысит доступность услуги», — пояснил руководитель Таллиннского департамента городского планирования Ивари Раннама.

Подавляющая часть горожан не являются в этой области специалистами, однако детальные планировки влияют на нашу общую жилую среду. Город может улучшить услугу планирования, ясно излагая важную для горожан информацию.

«Мы надеемся, что новая среда регистра планировок даст пользователям такую возможность, но на финишной прямой мы нуждаемся в помощи горожан, их обратной связи», — добавил Раннама.

Разработка дизайна услуги осуществлялась при участии зарубежных экспертов программы из лондонского агентства FutureGov, а также специалистов Таллиннского стратегического центра и Департамента городского планирования.

В рамках программы Таллинн сосредоточился на трех аспектах развития процесса детального планирования: оптимизация решений планировок и коммуникационных процессов, повышение качества предоставления обратной связи, интеграция процесса дизайна городского пространства в общий облик города.

В ходе разработки нового дизайна услуги планирования с пользователями проводились основательные интервью, осуществлялась обкатка целого ряда прототипов регистра планировок.

«Горожане заинтересованы в улучшении услуги детальных планировок – об этом свидетельствует тот факт, что всего за пару часов после размещения публикации на Facebook поступило около 60 заявок на участие в интервью», — сказал Раннама.

Теперь город Таллинн призывает всех заинтересованных горожан протестировать прототип регистра, чтобы представить новое решение, на первых порах - бета-версию.

«Мы нуждаемся во мнении горожан относительно функционирования и удобства пользования нового регистра планировок, чтобы финальная версия ресурса соответствовала ожиданиям горожан», — сказал Раннама.

«Столичная команда проделала очень важную работу. В рамках проекта Digital Innovation Initiative агентство FutureGov помогало европейским городам разрабатывать и внедрять удобные для пользователя решения. Таллинн приобщает горожан к созданию города будущего. Это настоящий прорыв, — отметил руководитель проекта FutureGov Дэвид Айре. – Наша деятельность в Великобритании, Европейском союзе и в других регионах показала, что изменение культуры, образа мышления и методов работы бросают муниципалитету вызов последовательно работать в интересах жителей. Мы с воодушевлением поддерживаем город Таллинн в запуске новой услуги».

Программа была запущена более года назад и начавшийся сейчас масштабный тестовый период знаменует выход на финишную прямую. Удачные решения будут интегрированы в среду столичного регистра планировок в последнем квартале 2021 года.