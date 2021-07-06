Больше не стоит говорить, что вы были не в курсе детальной планировки соседнего дома
C сегодняшнего дня и до 24 августа все желающие смогут испытать прототип нового таллиннского регистра планировок.
C сегодняшнего дня и до 24 августа все желающие смогут испытать прототип нового таллиннского регистра планировок.
Гармоничное общественное пространство и приобщение горожан к городскому планированию – цели на ближайшие 15 лет, предусмотренные стратегией развития «Таллинн 2035». Сферу дизайна городского пространства ждет активное развитие - в числе прочего, будет обновлен и интерфейс среды детальных планировок.
Наряду с двадцатью другими городами Европы (в том числе Хельсинки и Вильнюсом) Таллинн участвует в координируемой Bloomberg Philanthropies международной программе, целью которой является ускорение цифровых инноваций. Города получат техническую поддержку от экспертов, в том числе по части проектирования, что поможет сконцентрироваться на оптимизации направленных на горожан услуг.
«Таллинн нацелен на повышение удобства пользования услугой детальных планировок и разработку ориентированных на клиента решений, что, в конечном итоге, существенно повысит доступность услуги», — пояснил руководитель Таллиннского департамента городского планирования Ивари Раннама.
«Мы надеемся, что новая среда регистра планировок даст пользователям такую возможность, но на финишной прямой мы нуждаемся в помощи горожан, их обратной связи», — добавил Раннама.
Разработка дизайна услуги осуществлялась при участии зарубежных экспертов программы из лондонского агентства FutureGov, а также специалистов Таллиннского стратегического центра и Департамента городского планирования.
В ходе разработки нового дизайна услуги планирования с пользователями проводились основательные интервью, осуществлялась обкатка целого ряда прототипов регистра планировок.
«Горожане заинтересованы в улучшении услуги детальных планировок – об этом свидетельствует тот факт, что всего за пару часов после размещения публикации на Facebook поступило около 60 заявок на участие в интервью», — сказал Раннама.
Теперь город Таллинн призывает всех заинтересованных горожан протестировать прототип регистра, чтобы представить новое решение, на первых порах - бета-версию.
«Столичная команда проделала очень важную работу. В рамках проекта Digital Innovation Initiative агентство FutureGov помогало европейским городам разрабатывать и внедрять удобные для пользователя решения. Таллинн приобщает горожан к созданию города будущего. Это настоящий прорыв, — отметил руководитель проекта FutureGov Дэвид Айре. – Наша деятельность в Великобритании, Европейском союзе и в других регионах показала, что изменение культуры, образа мышления и методов работы бросают муниципалитету вызов последовательно работать в интересах жителей. Мы с воодушевлением поддерживаем город Таллинн в запуске новой услуги».
С прототипом регистра планировок можно ознакомиться ЗДЕСЬ.