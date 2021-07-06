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В Литве затопило улицы, в Латвии местами прошли сильные ливни

ФОТО: LETA/ Evija Trifanova

В столице Литвы Вильнюсе мощные ливни во вторник, 6 июля, в первой половине дня привели к затоплению многих улиц и дворов, сообщают литовские СМИ, пишет RusTVNET.

Данные метеорадаров свидетельствуют о том, что сильные ливни прошли и в других регионах Литвы, а также местами в Латвии.

По прогнозам синоптиков, в Латвии в ближайшие часы в западных и центральных регионах местами ожидаются очень сильный дождь и локальные наводнения. Также возможны грозы с градом и сильными порывами ветра.

Локально может выпасть большое количество осадков, что приведет к затоплению низких мест. На остальной территории страны ливни будут кратковременными.

Как сообщалось, в понедельник сильные грозовые ливни прошли на юго-западе Курземе. Так, количество осадков в Руцаве составило 83 мм, или 110% месячной нормы.

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