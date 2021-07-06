«Репортеры без границ» объявили венгерского премьера Орбана врагом свободы прессы
Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала ежегодный список врагов свободы прессы - лидеров стран, где серьезно затруднена работа журналистов, а независимым СМИ угрожает опасность закрытия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан - единственный лидер страны-члена Евросоюза за всю его историю, попавший в этот список. Всего в обнародованном в понедельник списке 2021 года 37 президентов и премьеров.
Ситуацию в 21 из этих стран «Репортеры без границ» назвали плохой, и в 16 очень плохой, а те или иные ущемления свободы прессы, по их оценке, имеют место в 132 государствах.
Средний возраст «врагов свободы прессы» - 66 лет. Многие правят два десятилетия и более.
«Новые фигуранты появились во всех частях света. Их методы бывают мягкими или грубыми, но служат одной цели - любой ценой предотвратить критическое освещение событий», - заявил в Берлине глава германского отделения «Репортеров без границ» Кристиан Мир.
«От этого страдают журналисты, которые, тем не менее, мужественно продолжают расследования, но также и население, которое лишается доступа к независимой информации», - добавил он.
«С тех пор как Виктор Орбан и его партия ФИДЕС пришли к власти в 2010 году, они шаг за шагом ужесточали контроль над венгерскими СМИ», - говорится в сопроводительном докладе организации.
Как в Венгрии исчезает независимая пресса
«Репортеры без границ» напоминают, что с 2017 года практически все региональные СМИ в стране оказались в руках предпринимателей, лояльных Орбану, а осенью 2018 года около 500 проправительственных изданий сформировали холдинг для выработки единой линии в освещении событий.
Материалы с критикой правительства и журналистские расследования теперь публикуются лишь в небольших онлайн-СМИ. При помощи экономического давления, шельмования, обвинений в связи с внешними силами и публикации перечней неугодных журналистов их тоже подталкивают к самоцензуре.
В «Индексе свободы прессы», также составляемом «Репортерами без границ» и включающем 180 государств, Венгрия находится на 92-м месте (Украина - на 97-м, Россия - на 150-м, Беларусь - на 158-м).
Виктор Орбан в 2014 году объявил себя сторонником «нелиберальной демократии», при которой, по определению автора этого термина американского политолога, Фарида Закарии, воля большинства превалирует над гражданскими свободами и разделением властей.
В ЕС венгерского лидера критикуют за авторитарные наклонности, посягательства на независимость судебной системы и жесткую антииммигрантскую позицию.
Кто еще в «галерее хищников»?
Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» с 2001 года составляет списки, которые называет «галереей хищников». Предыдущий был опубликован в 2016 году.
По словам представителей организации, они не претендуют на исчерпывающую полноту, но являются реакцией на особо серьезные примеры ограничения журналистской деятельности.
Владимир Путин и Александр Лукашенко - среди семи лидеров, фигурирующих в списке все последние 20 лет.
В сопроводительном докладе «Репортеры» напоминают, что за время правления Путина в России были убиты 37 журналистов и большинство этих преступлений остались нераскрытыми, а недавно для независимых СМИ возникла новая угроза - произвольное объявление «иностранными агентами».
В списке числятся также китайский лидер Си Цзиньпин, президент Сирии Башар Асад, иранский аятолла Али Хаменеи, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Филиппин Родриго Дутерте.
Последний, в частности, отличился фразой: «То, что вы журналист, не освобождает вас от риска быть убитым, если вы сукин сын».
За пять лет перечень обновился почти наполовину. В нем появились 17 новых имен.
Кроме Орбана, среди них президент Бразилии Жаир Болсонару, саудовский кронпринц Мухаммед бин Салман и глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
В своем докладе «Репортеры» раскритиковали Великобританию за ее позицию в деле журналиста-разоблачителя Джулиана Ассанжа.
Из-за этого Соединенное Королевство заняло в «Индексе свободы прессы» лишь 33-е место, что, по словам Кристиана Мира, не делает чести колыбели демократии.