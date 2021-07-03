Картина дня: осложнения после коронавируса, надвигающаяся жара и проблемы рынка труда

Пресс-конференция 〉 Танель Кийк: нужно вакцинировать еще 190 000 человек, иначе не будет контактного обучения, а страну придется закрыть

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой генеральный директор Департамента здоровья, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр рассказали, что произходило с выходящими из строя холодильными установками Департамента здоровья. Читать далее...

Бегуны-любители рвутся на соревнования: не отменит ли коронавирус летние и осенние старты?

В прошлом году коронавирус оставил эстонских бегунов-любителей без таких знаковых соревнований, как Майский забег, Таллиннский марафон, Осенний забег, Нарвский энергетический забег и Раквереский ночной забег. Некоторые из них совсем отменили, некоторые прошли виртуально. Rus.Postimees решил выяснить, в каком формате в этом году пройдут эти и другие старты. Читать далее...

Сотрудников не хватает, а студентов на работу не берут

Проблема нехватки персонала на предприятиях общественного питания этим летом является одной из магистральных тем местных СМИ. Работодатели страдают из-за обилия вакантных мест, и возникает закономерный вопрос: почему бездействуют молодые люди, желающие летом подработать? Читать далее...

"Пожалуйста, следите за своими малышами": трехлетний мальчик гулял один по ночному городу

В ночь на вторник полиция обнаружила на одной из улиц Тарту трехлетнего ребенка. Как оказалось, он самовольно ушел из дома и успел прошагать несколько километров. Читать далее...

Синдром бессилия возникает у большей части переболевших Covid-19

Ковидные пациенты очень разные, признает руководитель центра стационарного восстановительного лечения Клиники восстановительного лечения Ида-Таллиннской центральной больницы Эгле Сеппо. «Тяжелые осложнения могут возникнуть как у до того практически здоровых, так и имевших прежде сопутствующие заболевания людей», - рассказала она Postimees.

В среду воздух прогреется до 31 градуса

По прогнозам метеослужбы, в среду температура воздуха в Эстонии достигнет 31 градуса. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 50 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2890 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 50, то есть 1,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Лукашенко заявил, что не будет превращать Белоруссию в отстойник для нелегальных мигрантов