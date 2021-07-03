Картина дня: задержание эстонского консула в РФ, надвигающаяся жара и проблемы рынка труда

В Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии, МИД ЭР считает это постановкой российских властей

ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина. МИД Эстонии заявил, что это провокация. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Танель Кийк: нужно вакцинировать еще 190 000 человек, иначе не будет контактного обучения, а страну придется закрыть

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой генеральный директор Департамента здоровья, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр рассказали, что произходило с выходящими из строя холодильными установками Департамента здоровья. Читать далее...

Автобус, торговый центр и спа: в Эстонии расширяются возможности для вакцинации от COVID-19

С этой недели в разных регионах Эстонии откроется возможность вакцинации от COVID-19 без предварительной регистрации. Читать далее...

Бегуны-любители рвутся на соревнования: не отменит ли коронавирус летние и осенние старты?

В прошлом году коронавирус оставил эстонских бегунов-любителей без таких знаковых соревнований, как Майский забег, Таллиннский марафон, Осенний забег, Нарвский энергетический забег и Раквереский ночной забег. Некоторые из них совсем отменили, некоторые прошли виртуально. Rus.Postimees решил выяснить, в каком формате в этом году пройдут эти и другие старты. Читать далее...

Неутешительный прогноз: в Эстонии продолжат расти цены на топливо

Поскольку спрос на топливо растет и цены на сырую нефть на мировом рынке растут, цена на топливо не будет снижаться, скорее ожидается, моторное топливо, скорее всего, продолжит дорожать, передает Postimees слова менеджера по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti Индрек Сасси. Читать далее...

Сотрудников не хватает, а студентов на работу не берут

Проблема нехватки персонала на предприятиях общественного питания этим летом является одной из магистральных тем местных СМИ. Работодатели страдают из-за обилия вакантных мест, и возникает закономерный вопрос: почему бездействуют молодые люди, желающие летом подработать? Читать далее...

"Пожалуйста, следите за своими малышами": трехлетний мальчик гулял один по ночному городу

В ночь на вторник полиция обнаружила на одной из улиц Тарту трехлетнего ребенка. Как оказалось, он самовольно ушел из дома и успел прошагать несколько километров. Читать далее...

Синдром бессилия возникает у большей части переболевших Covid-19

Ковидные пациенты очень разные, признает руководитель центра стационарного восстановительного лечения Клиники восстановительного лечения Ида-Таллиннской центральной больницы Эгле Сеппо. «Тяжелые осложнения могут возникнуть как у до того практически здоровых, так и имевших прежде сопутствующие заболевания людей», - рассказала она Postimees.

В среду воздух прогреется до 31 градуса

По прогнозам метеослужбы, в среду температура воздуха в Эстонии достигнет 31 градуса. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 50 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2890 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 50, то есть 1,7% от общего количества тестов. Читать далее...

Лукашенко заявил, что не будет превращать Белоруссию в отстойник для нелегальных мигрантов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики занимались и продолжат заниматься основными вызовами на границе, но не станут сдерживать нелегальных мигрантов. Читать далее...

ФОТО 〉 В пути на Сааремаа на пароме был замечен необычный пассажир