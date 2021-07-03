Картина дня: задержание эстонского консула в РФ, надвигающаяся жара и проблемы рынка труда
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 июля.
ФСБ объявила о задержании консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получить информацию закрытого характера от россиянина. МИД Эстонии заявил, что это провокация. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, на которой генеральный директор Департамента здоровья, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр рассказали, что произходило с выходящими из строя холодильными установками Департамента здоровья. Читать далее...
С этой недели в разных регионах Эстонии откроется возможность вакцинации от COVID-19 без предварительной регистрации. Читать далее...
В прошлом году коронавирус оставил эстонских бегунов-любителей без таких знаковых соревнований, как Майский забег, Таллиннский марафон, Осенний забег, Нарвский энергетический забег и Раквереский ночной забег. Некоторые из них совсем отменили, некоторые прошли виртуально. Rus.Postimees решил выяснить, в каком формате в этом году пройдут эти и другие старты. Читать далее...
Поскольку спрос на топливо растет и цены на сырую нефть на мировом рынке растут, цена на топливо не будет снижаться, скорее ожидается, моторное топливо, скорее всего, продолжит дорожать, передает Postimees слова менеджера по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti Индрек Сасси. Читать далее...
Проблема нехватки персонала на предприятиях общественного питания этим летом является одной из магистральных тем местных СМИ. Работодатели страдают из-за обилия вакантных мест, и возникает закономерный вопрос: почему бездействуют молодые люди, желающие летом подработать? Читать далее...
В ночь на вторник полиция обнаружила на одной из улиц Тарту трехлетнего ребенка. Как оказалось, он самовольно ушел из дома и успел прошагать несколько километров. Читать далее...
Ковидные пациенты очень разные, признает руководитель центра стационарного восстановительного лечения Клиники восстановительного лечения Ида-Таллиннской центральной больницы Эгле Сеппо. «Тяжелые осложнения могут возникнуть как у до того практически здоровых, так и имевших прежде сопутствующие заболевания людей», - рассказала она Postimees.
По прогнозам метеослужбы, в среду температура воздуха в Эстонии достигнет 31 градуса. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2890 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 50, то есть 1,7% от общего количества тестов. Читать далее...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики занимались и продолжат заниматься основными вызовами на границе, но не станут сдерживать нелегальных мигрантов. Читать далее...
Вчера, 5 июля на пароме Тылль оказался неожиданный пассажир - молодая симпатичная кошка, которая полностью насладилась путешествием. Читать далее...