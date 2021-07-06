Пенсионерка из Великобритании связала дворец
92-летняя жительница Великобритании Маргарет Симен создала вязаную копию Сандрингемского дворца королевы Елизаветы II. По словам женщины, на создание миниатюры она потратила два года, передает BBC.
92-летняя жительница Великобритании Маргарет Симен создала вязаную копию Сандрингемского дворца королевы Елизаветы II. По словам женщины, на создание миниатюры она потратила два года, передает BBC.
Размеры вязаного дворца: 5,5 метров в длину и 1,8 метров в ширину. Свою работу Симан представила на Фестивале мастеров Норфолка. Деньги от продажи билетов на мероприятие направлены на поддержку трех больниц графства Норфолк.
Сандрингемский дворец построен в 1870 году принцем и принцессой Уэльскими. Поместье окружает королевский парк, расположенный на 243 гектарах.