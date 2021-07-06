Строитель провалился сквозь крышу и тяжело пострадал
В понедельник, 5 июля, в полицию поступило сообщение о несчастном случае на производстве.
В понедельник, 5 июля, в полицию поступило сообщение о несчастном случае на производстве.
Вчера в полицию сообщили, что в Йыгевамаа в Адавере 40-летний строитель провалился сквозь крышу старого хлева, которую он в тот момент ремонтировал. Тяжело пострадавшего человека доставили в больницу.
Полиция начала уголовное производство, чтобы проверить, соблюдались ли требования безопасности труда.