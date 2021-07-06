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Строитель провалился сквозь крышу и тяжело пострадал

Скорая помощь. ФОТО: Peeter Lilleväli

В понедельник, 5 июля, в полицию поступило сообщение о несчастном случае на производстве.

Вчера в полицию сообщили, что в Йыгевамаа в Адавере 40-летний строитель провалился сквозь крышу старого хлева, которую он в тот момент ремонтировал. Тяжело пострадавшего человека доставили в больницу.

Полиция начала уголовное производство, чтобы проверить, соблюдались ли требования безопасности труда.

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