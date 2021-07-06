Фото: игровая площадка в парке Меривялья обрела новый облик

«Парк Меривялья является центром притяжения для местной общины: дети увлеченно играют на своей площадке, а взрослым здесь приятно отдыхать. В результате тщательной перестройки игровая площадка обрела современный облик и предлагает теперь интересные занятия детям всех возрастов», заявил старейшина района Пирита Тынис Лийнат.

Парк Меривялья. ФОТО: Pirita linnaosa valitsus

В парке Меривялья детей ждет красиво оформленная площадка с игровыми элементами и безопасными зонами. Здесь появилась большая карусель в форме чаши, есть качели, несколько гамаков и различные аттракционы для любителей полазить. Плац для упражнений около безопасных зон получил новые вертикальные колоды разной высоты и поперечные брусья.Было заменено песочное покрытие игровых зон и обновлены дорожки.

Оформленной в стиле street workout тренировочной площадкой могут пользоваться все желающие.

В парке Меривялья появились модули для парковки велосипедов, были заменены и добавлены новые скамейки и урны, установлены новые осветительные приборы и приведены в порядок зеленые насаждения.

«Надеюсь, что в парке Меривялья нравится быть всем людям – здесь приятно поиграть, приятно посидеть, приятно погулять и припарковать велосипед. Урны теперь стали больше и они находятся в удобных местах. Когда обертку от мороженого или шоколадки проще всего выбросить в урну, пропадает искушение мусорить», отметил Тынис Лийнат один важный нюанс обновления.

Парк Меривялья. ФОТО: Pirita linnaosa valitsus

Перестройку игровой площадки выполнила по заказу столичного департамента окружающей среды и коммунального хозяйства фирма InfraRoad OÜ. Стоимость работ: 111 000 евро.