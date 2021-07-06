Автобус, торговый центр и спа: в Эстонии расширяются возможности для вакцинации от COVID-19

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра для того, чтобы охватить 70% взрослого населения по всей Эстонии необходимо вакцинировать еще 194 000 человек.

«Центры вакцинации, которые позволили очень быстро вакцинировать большое количество людей, продолжат работу. Разумеется, можно по-прежнему бронировать время вакцинации. Но мы начнем с небольшого дополнительного подталкивания тех, кто в этом нуждается для того, чтобы сделать вакцинацию для людей ближе и более удобной. В сотрудничестве с местными самоуправлениями, семейными врачами и медицинскими учреждениями мы придумываем решения, учитывающие специфику конкретного региона», – сказал Марек Сеэр.

На прошлой неделе в тестовом режиме прошла вакцинация без предварительной регистрации в клинике Confido, в ласнамяэском торговом центре в Таллинне, в торговом центре Fama в Нарве и в центре вакцинации клиники Тартуского университета. Оказалось, что люди заинтересованы в таких решениях, и теперь эти возможности постепенно увеличиваются.

На этой и следующей неделе можно пройти вакцинацию как по предварительной записи, так и без предварительной записи:

9 июля в 16 до 19 часов в валгаском спорткомплексе, вакцины Janssen, Moderna и Pfizer.

10 июля с 14 до 20 часов в Нарва-Йыэсуу в спа Meresuu, вакцины Janssen и Moderna.

16 июля с 16 до 19 часов в нарвском торговом центре Fama, вакцины Janssen и Pfizer.

17 июля с 10 до 12 часов в пляжном клубе Вызу и с 13 до 15 часов в Народном доме Хальяла, вакцины Janssen и Pfizer.

На этой неделе в пятницу и воскресенье без предварительной регистрации можно сделать прививку в тартуском центре вакцинации. Все желающие от 12 лет и старше могут прийти на вакцинацию без предварительной регистрации, однако возможность бронирования номерка сохраняется.

15 июля в сотрудничестве с вильяндиской больницей начнет работу вакцинационный автобус, первая остановка будет в Силламяэ – в самоуправлении, где охват вакцинацией взрослых составляет всего 29%. Дальнейшее расписание автобусов появится позже.

Если с момента предыдущей регистрации останутся свободные номерки, вы сможете пройти вакцинацию в Доме культуры Лихула 15 июля с 10 до 14 часов без предварительной регистрации.

Вакцинация продолжится также в ласнамяэском торговом центре в Таллинне.

Все желающие в возрасте от 12 лет по-прежнему могут записаться на вакцинацию на портале пациента по адресу www.digilugu.ee или позвонив на государственный информационный номер 1247. Сегодня утром по всей Эстонии было свободно почти 6 000 номерков, которые регулярно добавляются.

На прошлой неделе Хийумаа стал первым уездом, охват которого превысил 70%. На втором месте Тартумаа (63%), а за третье место борются Сааремаа и Ляэнемаа (почти 58%). Самый низкий охват вакцинации взрослого населения в Ида-Вирумаа (35%), Валгамаа и Вырумаа (49%).

Исследования показывают, что все вакцины, предлагаемые в Эстонии, эффективны против нового и более агрессивного штамма дельта, но только после завершения курса вакцинации – через две недели после однократной дозы Janssen, через одну неделю после второй дозы Pfizer, через две недели после второй дозы Moderna (новое название – Spikevax) и Astra Zeneca. Между двумя дозами вакцинации у Moderna 4 недели, у Pfizer 6 недель и у Astra Zeneca 12 недель. Продолжительность курса вакцинации – не менее одного года. Существует также цифровой сертификат о вакцинации ЕС на срок не менее одного года, который упрощает возможность путешествовать и посещать многие мероприятия в Эстонии без тестирования.