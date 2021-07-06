В России впервые за сутки умерли более 700 пациентов с коронавирусом. ФОТО: Sergei Sevastyanov/TASS

Суточная смертность от Covid-19 в России обновила максимум за все время пандемии. ВИЧ-инфекция - не противопоказание к вакцинации от коронавируса, заявил представитель Минздрава России после сообщений об отказах делать прививки ВИЧ-инфекционированным. Торговые сети просят об отсрочке обязательной вакцинации, но власти против. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Новый максимум смертности

За последние сутки в России зарегистрировали 737 смертей пациентов с Covid-19, следует из сообщения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Штаб при этом дает лишь предварительные данные о смертности, окончательные цифры раз в месяц публикует Росстат.

737 смертей - рекордный показатель. Предыдущий максимум за время пандемии фиксировали в субботу - тогда скончались 697 человек. Максимальные значения на прошлой неделе обновлялись пять дней подряд - 679 смертей в пятницу, 672 в четверг, 669 в среду, 652 во вторник. Ниже отметки 600 этот показатель не опускался с начала прошлой недели.

В Москве и Петербурге число летальных исходов ко вторнику оказалось ниже рекордных показателей - 114 и 99 соответственно.

При этом суточный прирост Covid-19 и в России, и в Москве несколько снизился: 23 378 новых случаев в стране (накануне было 24 353), 5 498 в столице (днем ранее было 6 557). В Петербурге рост продолжился - 1 869 заражений против 1 828 в понедельник. При этом в городе за неделю выявили рекордное число пневмоний. Это следует из данных, опубликованных сортировочным Covid-центром МИБС, пишет издание «Бумага».

ВИЧ и Covid

Некоторые медработники отказываются вакцинировать от коронавируса пациентов с ВИЧ, хотя вирус иммунодефицита человека не является противопоказанием для прививки, заявил фонд «СПИД.Центр».

Фонд направил министру здравоохранения России Михаилу Мурашко обращение, в котором попросил разъяснить врачам важность вакцинации против Covid-19 для людей с ВИЧ. Обращение подписал председатель совета фонда Антон Красовский (работает также на телеканале RT и известен провокационными высказываниями).

«Пациентам отказывают в [мобильных] пунктах вакцинации, а также обычных поликлиниках», - сказал РБК директор фонда Сергей Абдурахманов. По его словам, из 700 пациентов, принятых в июне одним из врачей Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, 30 человек сообщили, что им отказали в вакцинации из-за ВИЧ. Это лишь «маленький пласт», так как не все получившие медицинский отвод на основании ВИЧ-инфекции сообщают об этом в фонд, считает Абдурахманов.

«Практика отказа в вакцинации людям с ВИЧ прямо противоречит медицинским рекомендациям, а в первую очередь интересам пациентов», - говорится в обращении к министру здравоохранения.

Наличие у человека ВИЧ-инфекции не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, более того, эти люди находятся в группе риска по тяжелому течению Covid-19, но перед вакцинацией им нужна предварительная консультация со специалистом, отреагировал на эту новость главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения Алексей Мазус.

«Позиция российского здравоохранения относительно необходимости вакцинации ВИЧ-инфицированных пациентов от Covid-19 сформулирована предельно ясно - вакцинация признана важнейшей мерой обеспечения защиты данной категории пациентов и социальной безопасности в целом», - сказал журналистам Мазус. По его словам, наличие глубокого иммунодефицита и возможного серьезного сопутствующего заболевания позволяет отнести пациента в группу риска тяжелого течения.

Просят перенести срок обязательной вакцинации

Тем временем поставщики продуктов и торговые сети попросили власти Москвы продлить на месяц срок обязательной вакцинации, так как не успевают привить 60% работников в срок, указанный мэром Сергеем Собяниным. В некоторых компаниях число привитых пока не превышает 17%, пишет «Коммерсант».

Москва стала первым регионом, где власти использовали закон, позволяющий требовать обязательной вакцинации от отдельных профессиональных и социальных групп - в частности, от предприятий торговли и сферы обслуживания.

Согласно указу Собянина, до 15 июля москвичам, работающим в этих сферах, необходимо сделать первую прививку от Covid-19, а до 15 августа - вторую. Ассоциация «Русбренд», в которую входят Nestle, Unilever, Coca-Cola Company и другие компании, направила обращение Собянину, в котором попросила сдвинуть эти сроки на месяц.

Авторы обращения жалуются на очереди в пунктах вакцинации и возможные перебои с поставками вакцин, пишет «Коммерсант». «Русбренд» предлагает до 15 августа не применять санкции в отношении работодателей, которые не успеют вакцинировать 60% сотрудников первым компонентом до 15 июля.

На эту новость также последовала реакция властей. Министерство промышленности и торговли заявило, что сотрудников ретейла и общепита в Москве будут вакцинировать вне очереди.

Замминистра Виктор Евтухов признал, что действительно ранее была приостановлена поставка вакцин в медицинские организации, с которыми крупные торговые сети в Москве имели договоры на вакцинацию сотрудников. «Сейчас этот вопрос решен, вакцины поставляются, и торговля сегодня каких-то глобальных причин для того, чтобы не выполнить указ мэра и до 15 июля не привить необходимое количество сотрудников, не видит», - заявил замминистра.

Сотрудников ретейла и общепита в Москве будут вакцинировать в отдельные временные слоты без очереди, пишет со ссылкой на министерство ТАСС.

Обязательная вакцинация и посещение ресторанов по QR-кодам - ограничения, которые власти Москвы ввели после резкого роста заболеваемости коронавирусом в июне. Во вторник стало известно, что система QR-кодов может появиться в театрах Москвы.

"Мы сами поднимали этот вопрос, просили, можно ли при QR-кодах продавать полный зал. И вроде бы нам руководство идет навстречу, и я думаю, что с нового сезона мы сможем экспериментально начать с сентября-октября это уже пробовать делать", - сказал Интерфаксу директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Он оговорился, что QR-коды будут нужны только на отдельные, а не на все спектакли.